В Одессе клуб «Ибица» перечислил 100 тысяч гривень на нужды украинских силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, фотокопию платежки о перечислении данных средств разметил на своей странице в Facebook активист Марк Гордиенко.

В платежном документе значится, что 4 августа от «ООО «Ультра» - кафе «Ибица», поступил данный платеж в фонд содействия территориальной безопасности «Сила единства».

«Деньги идут в спецфонд, который их и будет распределять. Я и моя структура, к этому фонду не имеем никакого отношения. Я не оправдываюсь, я в печали, что сегодня наш госпиталь забит тяжело ранеными, вновь поступившими... Реанимация забита... А патриоты, довольны, что своим поведением сорвали акцию, которая принесла бы городу покой, славу и гордость... А так, позор... А мы завтра, опять пойдем искать, просить и уговаривать, потому что за нашими действиями жизни людей», - написал Гордиенко.Читайте такжеВ Одессе милиция дубинками "утихомирила" евромайдановцев, пытавшихся сорвать концерт Ани Лорак

Он также акцентирует внимание на том, что к одесскому Евромайдану больше не хочет иметь никакого отношения. Гордиенко, в частности, написал: «Я открестился не от Майдана, который навсегда в моем сердце и боевых друзьях, которые рядом со мной, а от тех людей, которые сегодня используют или захватили этот бренд в Одессе. Разницу чувствуете?».

Кроме того, Гордиенко написал, что случившееся возле «Ибицы» - провокация, в которой «бестолочей разыграли на теме патриотизма», а также «большие дяди» хотят таким образом дискредитировать начальника Главного управления МВД в Одесской области Ивана Катеренчука и председателя Одесской областной государственной администрации Игоря Палицу.

Как сообщал УНИАН, в Одессе ночью 3 августа возле клуба «Ибица» произошли столкновения между милицией и протестующими против проведения концерта певицы Ани Лорак. В результате пострадали несколько милиционеров и протестующих.Читайте такжеЗа избиение протестующих в Одессе уволили 5 милиционеров - Геращенко

Напомним, Марк Гордиенко – из числа первых активистов одесского Евромайдана, участвовал почти во всех мирных проукраинских акциях (против аннексии Крыма, правления Виктора Януковича, агрессии России и т. д.), которые проходили в городе. В частности, был среди активистов, которые 19 февраля вместе с журналистами подверглись нападению неизвестных молодчиков с дубинками. Нападение произошло возле Одесской областной государственной администрации, где проходил немногочисленный митинг против действующей тогда власти. Молодчики также тогда разбили два мотоцикла, на которых были флаги Украины. Один из них принадлежал Гордиенко.

21 июля Марк Гордиенко был задержан милицией по заявлению судьи о якобы нанесении им удара по лицу. На следующий день активиста отпустили ввиду отсутствия доказательств.