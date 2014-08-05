В Швейцарии в возрасте 95 лет умерла дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского

Как сообщает Радио Свобода, Елена Скоропадская родилась в Берлине 5 июля 1919 года, в силу семейных обстоятельств часто меняла местожительство, преимущественно жила в Швейцарии и Германии.

Елена Отт-Скоропадская была дважды замужем, первым мужем был немец Герд Гиндер, который умер в апреле 1945 года, в 1948 году вышла замуж во второй раз за Людвига Отта – швейцарского предпринимателя, директора крупнейшего издательства в Швейцарии Tagesanzaiger. У супругов родилось двое детей – Александра и Ирен, в настоящее время живут в Швейцарии.

Вместе с Людвигом Оттом в 1991 году впервые посетила Украину, после этого побывала в Украине еще несколько раз.

В 2004 году в Киеве в Музее гетманства с участием автора состоялась презентация книги Елены Отт-Скоропадской «Последняя из рода Скоропадских» (Львов, издательство «Літопис»). Книга в форме новелл рассказывает о жизни семьи Скоропадских периода 1919-1945 гг. Второе дополненное издание вышло в печати в 2013 году.

При жизни Елена Отт-Скоропадская была знакомая со многими известными украинцами, среди них – историк и государственный деятель Дмитрий Дорошенко, социолог и политик Вячеслав Липинский, историк Иван Мирчук и другие. Владела украинским языком, а также немецким, французским, английским.