Жара немного отступит: завтра в Украину придут дожди, температура упадет до +28°

5 августа в Украине увеличится влажность воздуха, появятся локальные грозовые дожди, которые ослабят жару на 2-4 градуса. Но +34+36 градусов переместятся к западу Украины, сообщает Opogode.ua.

Осадки более возможны в ночные и утренние часы, а днем ​​будет преобладать сухая жаркая воздушная масса с температурой воздуха +30+33, на западе до +36, а в северо-восточной части даже ожидается снижение до +28+32 градусов.

В западной части местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15+22, днем +30+35 градусов.

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В северных областях ночью отдельные небольшие дожди, грозы, днем без осадков. Температура воздуха ночью +18 + 24, днем +30 +33 градуса.

В центральных областях - ночью локальные небольшие дожди, грозы, днем будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +20+25, днем ​​+30+35 градусов.

На востоке будет преобладать сухая воздушная масса, лишь ночью возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью +20+25 днем +28+32 градуса.

В южной части ночью ожидаются дожди с грозами, днем будет господствовать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью +21+26, днем +30+36 градусов.

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В Киеве ночью местами возможен небольшой дождь с грозой, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20+22, днем ​​около +30 градусов.

Ветер в Украине ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с.