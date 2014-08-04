Жара немного отступит: завтра в Украину придут дожди, температура упадет до +28°
В Киеве ночью местами возможен небольшой дождь с грозой, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20+22, днем около +30 градусов.
5 августа в Украине увеличится влажность воздуха, появятся локальные грозовые дожди, которые ослабят жару на 2-4 градуса. Но +34+36 градусов переместятся к западу Украины, сообщает Opogode.ua.
Осадки более возможны в ночные и утренние часы, а днем будет преобладать сухая жаркая воздушная масса с температурой воздуха +30+33, на западе до +36, а в северо-восточной части даже ожидается снижение до +28+32 градусов.
В западной части местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15+22, днем +30+35 градусов.
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В северных областях ночью отдельные небольшие дожди, грозы, днем без осадков. Температура воздуха ночью +18 + 24, днем +30 +33 градуса.
В центральных областях - ночью локальные небольшие дожди, грозы, днем будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +20+25, днем +30+35 градусов.
На востоке будет преобладать сухая воздушная масса, лишь ночью возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью +20+25 днем +28+32 градуса.
В южной части ночью ожидаются дожди с грозами, днем будет господствовать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью +21+26, днем +30+36 градусов.
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В Киеве ночью местами возможен небольшой дождь с грозой, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20+22, днем около +30 градусов.
Ветер в Украине ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с.