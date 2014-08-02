В Одессе общественный порядок 2-3 августа будут обеспечивать 1,4 тыс. милиционеров

01:00, 02 августа 2014
Общество
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В Одессе общественный порядок 2-3 августа будут обеспечивать 1,4 тыс. милиционеров.

Reuters

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 2 и 3 августа в Одессе, на Куликовом поле, планируется проведение массовых мероприятий. 

«С целью обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан во время их проведения, а также недопущения массовых беспорядков, на охрану общественного порядка будут задействованы около 700 сотрудников милиции ежедневно», - сообщили в отделе. 

Как сообщал УНИАН, в Одессе руководство СБУ предупредило мэра города Геннадия Труханова о провокациях массовых беспорядков и возможном захвате зданий горсовета и облгосадминистрации в ближайшую субботу, 2 августа.

Напомним, 2 мая в Одессе произошли массовые беспорядки, которые переросли в масштабные погромы привели к многочисленным смертям.

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