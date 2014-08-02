В Одессе общественный порядок 2-3 августа будут обеспечивать 1,4 тыс. милиционеров
В Одессе общественный порядок 2-3 августа будут обеспечивать 1,4 тыс. милиционеров.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 2 и 3 августа в Одессе, на Куликовом поле, планируется проведение массовых мероприятий.
«С целью обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан во время их проведения, а также недопущения массовых беспорядков, на охрану общественного порядка будут задействованы около 700 сотрудников милиции ежедневно», - сообщили в отделе.
Как сообщал УНИАН, в Одессе руководство СБУ предупредило мэра города Геннадия Труханова о провокациях массовых беспорядков и возможном захвате зданий горсовета и облгосадминистрации в ближайшую субботу, 2 августа.
Напомним, 2 мая в Одессе произошли массовые беспорядки, которые переросли в масштабные погромы привели к многочисленным смертям.