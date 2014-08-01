Организаторы Сорочинской ярмарки ввели льготы для участников из зоны АТО

Организаторы Сорочинской ярмарки-2014 ввели льготы для участников из Донецкой и Луганской областей.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Сорочинской ярмарки.

По их данным, долгие дискуссии о проведении ярмарки на фоне событий на востоке Украины на 15% уменьшили количество заявок от участников по сравнению с 2013 годом.

Принято решение, что участники из Донецкой и Луганской областей не будут платить за место. Аналогичная льгота предоставлена народным мастерам, которые предъявят соответствующее государственное удостоверение.

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В пресс-службе отмечают, что стоимость аренды в 2014 году осталась на уровне предыдущего года, в то время как для самих организаторов затраты выросли: освещение, охрана, водоснабжение - все по новым тарифам.

Сейчас руководство Полтавской ОГА обсуждает возможность посещения ярмарки первыми лицами государства.

Как сообщал УНИАН, Национальную Сорочинскую ярмарку-2014 запланировано провести с 18 по 24 августа в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Официальное открытие должно состояться 18 августа в 11-00.

Общественность и милиция Полтавской области предлагали из-за событий на Донбассе отменить проведение Сорочинской ярмарки в этом году.