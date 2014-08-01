За два дня из Луганска через "зеленый коридор" смогли выехать 365 человек

Как сообщил УНИАН один из организаторов «коридора» Дмитрий Алев, 30 июля выехало 98 человек и 36 машин, 31 июля - 267 человек и 96 машин.

Организаторы «коридора» намерены продлить его работу, создать колцентр и увеличить количество автобусов.

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Людей вывозят из Луганска в город Счастье, который уже освобожден от террористов. При этом Алев сообщает об отказе Луганского городского совета помогать транспортом для «коридора», ссылаясь на опасность.

В настоящий момент организаторы рассматривают вопрос о дополнительном автобусе, следующего из Луганска в Сватово (Луганская область).

Коридор открылся 28 июля. При этом террористы не дали согласия на безопасный выезд жителей из Луганска.