В Славянске сегодня возобновят работу троллейбусы – горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на информацию Славянского городского совета.

В сообщении также отмечается, что город уже полностью газифицирован, а также на 100% восстановлены электросеть и водоснабжение. Однако воду получают 96% жителей, а электричество - 98%, и это связано с мелкими поломками частного характера.Читайте такжеВ Славянске полностью восстановили энергоснабжение

Также восстановлено наружное освещение на 43 из 76 улиц. На самых загруженных перекрестках восстановлена работа 6 светофоров.

Санэпидемслужба завершила анализ воды в водоемах и колодцах. Качество воды в них соответствует норме. Налажен регулярный вывоз ТБО, говорится в сообщении.

Кроме восстановительных работ, в городе также идут и плановые - началась подготовка к отопительному сезону: уже подготовили 18 котельных и заменили 600 м теплотрассы.Читайте такжеЖителям Славянска отдали долги по соцпомощи за два месяца

В горсовете напомнили, что все жители города, нуждающиеся в психологической помощи, могут обратиться в специализированный кабинет, открытый в музыкальной школе при поддержке организации "Врачи без границ". Посетители принимаются по понедельникам и пятницам с 09.30.