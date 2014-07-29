Из зоны проведения АТО необходимо эвакуировать еще 310 детей-сирот

На сегодня из зоны проведения антитеррористической операции необходимо эвакуировать 310 детей-сирот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина.

Читайте такжеИз Донецка в Мариуполь вывезены 87 малышей из детского дома

"По нашим подсчетам, по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня, нуждаются в вывозе еще 310 детей в целом по Донбассу", - сказала она.

В то же время сама омбудсмен Валерия Лутковская отметила, что по состоянию на 1 июня в зоне военных действий находилось 1727 детей-сирот, которых необходимо было вывезти в безопасные места.