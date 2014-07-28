Из Луганского детского дома в Харьков перевезли 61 ребенка - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, вопрос перемещения детей находится на личном контроле председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты.

По словам главного врача Луганского детского дома Екатерины Донцовой, представители так называемой Луганской Народной Республики пытались вывезти детей на территорию Российской Федерации, но дети были возвращены в Украину.

Читайте такжеПохищенных боевиками луганских детей-сирот вернули в Украину, они в безопасности - омбудсман

«Детей встретили в Купянской центральной городской больнице, куда приехала бригада врачей из двух детских домов Харьковской области, в которые будут отправлены эти дети. Здесь, в Купянске дети прошли первичный медицинский осмотр, их накормили и приняли соответствующие документы. В частности, в детские дома Харьковщины будет отправлено 28 детей в возрасте до двух лет и 33 ребенка - от двух до четырех лет», - сказал заместитель директора Департамента здравоохранения ОГА Геннадий Бондарчук.

Как рассказала главный специалист Департамента здравоохранения ОГА Светлана Ковалева, дети перенесли переезд удовлетворительно и чувствуют себя хорошо.