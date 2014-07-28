В Украину надвигается жара: температура поднимется до +36°, дождей практически не обещают

В течение ближайшей недели жара будет доминировать во всех областях Украины, днем ожидается +28 +34 градуса, на юге и в центре до +34 +36 градусов, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха ночью составит +18 +23 градуса, на юге до +24 +26. В Карпатах ожидается ночью +15 +20, днем +22 +27 градусов.

Восточный антициклон обусловит малооблачную сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины. 28 и 30 июля в западных областях пройдут локальные грозовые дожди.

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Такая погода может спровоцировать ухудшение самочувствия, возможны мигрени, головокружение, тепловые удары. Существенно усилится пожарная опасность.

В Киеве в течение недели, с 28 июля по 3 августа, будет царить жара. Температура воздуха будет достигать ночью +18 +22 градусов, днем +30 +33 градусов. Ожидается малооблачная сухая погода.