В Голосеевском районе Киева маршрутка врезалась в опорный столб (фото)
16:49, 24 июля 2014Общество
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В Голосеевском районе столицы маршрутное такси врезалось в опорный столб.
фото Facebook Николай Даневич
"Голосеевском районе на проспекте 40-летия Октября/проул.Ужгородський произошла авария - маршрутное такси №416 врезалось в опорный столб, много пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются", - написал на своей странице в соцсети глава Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Николай Даневич.
фото Facebook Николай Даневич
По его информации, погибших в результате аварии нет. "Сейчас, размещаем пострадавших в больницах города. Среди пострадавших есть сотрудники Голосеевской райгосадминистрации. Взяли на контроль всех пострадавших в этой аварии", - отметил Николай Даневич.
фото Facebook Николай Даневич
фото Facebook Николай Даневич
Через некоторое время председатель райгосадминистрации сообщил, что некоторым пострадавшим сейчас делают операции.
фото Facebook Николай Даневич
фото Facebook Николай Даневич
фото Facebook Николай Даневич
фото Facebook Николай Даневич
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