В Голосеевском районе Киева маршрутка врезалась в опорный столб (фото)

16:49, 24 июля 2014
Общество
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В Голосеевском районе столицы маршрутное такси врезалось в опорный столб.

фото Facebook Микола Даневич

"Голосеевском районе на проспекте 40-летия Октября/проул.Ужгородський произошла авария - маршрутное такси №416 врезалось в опорный столб, много пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются", - написал на своей странице в соцсети глава Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Николай Даневич.

фото Facebook Микола Даневич
Post by Николай Даневич.

По его информации, погибших в результате аварии нет. "Сейчас, размещаем пострадавших в больницах города. Среди пострадавших есть сотрудники Голосеевской райгосадминистрации. Взяли на контроль всех пострадавших в этой аварии", - отметил Николай Даневич.

фото Facebook Микола Даневич
фото Facebook Микола Даневич

Через некоторое время председатель райгосадминистрации сообщил, что некоторым пострадавшим сейчас делают операции.

фото Facebook Микола Даневич
Post by Николай Даневич.
фото Facebook Микола Даневич
фото Facebook Микола Даневич

фото Facebook Микола Даневич

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