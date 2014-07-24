В Голосеевском районе Киева маршрутка врезалась в опорный столб (фото)

"Голосеевском районе на проспекте 40-летия Октября/проул.Ужгородський произошла авария - маршрутное такси №416 врезалось в опорный столб, много пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются", - написал на своей странице в соцсети глава Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Николай Даневич.

По его информации, погибших в результате аварии нет. "Сейчас, размещаем пострадавших в больницах города. Среди пострадавших есть сотрудники Голосеевской райгосадминистрации. Взяли на контроль всех пострадавших в этой аварии", - отметил Николай Даневич.

Через некоторое время председатель райгосадминистрации сообщил, что некоторым пострадавшим сейчас делают операции.