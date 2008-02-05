RosUkrEnergo отвечает на заявление Тимошенко: всё как раз наоборот

Компания RosUkrEnergo (Швейцария) продолжает исполнять действующий контракт на поставки газа в Украину, говорится в переданном УНИАН сообщении компании в связи с заявлениями премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что с ноября 2007 года Украина не закупает газ у RosUkrEnergo.

"Компания RosUkrEnergo AG продолжает исполнять действующий контракт по поставкам газа в Украину четко, своевременно и в полном объеме. Это происходило и в ноябре, декабре 2007-го, а также в январе текущего года. Никакая другая компания не занимается поставками газа в Украину", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что начиная с ноября 2007 года, RosUkrEnergo не обеспечивает Украину природным газом. «Начиная с ноября 2007 года все разговоры о том, что RosUkrEnergo обеспечивает Украину природным газом – это миф, и они не поставили сегодня газ в Украину. Они не подписали соглашений, не передали это актами, и практически оставили Украину с ноября без газа», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер пришла к такому заключению после доклада главы НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, который, отвечая на вопросы премьер-министра, фактически подтвердил ее информацию.