Минздрав резервирует в медучреждениях до 30% мест для лиц, пострадавших в зоне АТО - Мусий

Об этом в интервью журналу Новое время сообщил глава МОЗ Олег Мусий.

Он рассказал, что у армии есть своя независимая медицинская служба через которую идет снабжение вооруженных сил. Читайте такжеВ зоне АТО критически не хватает автомобилей скорой помощи – волонтеры

"Но у нас налажено сотрудничество на уровне замминистров. Например, в медучреждениях мы резервируем до 30% мест для лиц, пострадавших в зоне АТО, организовали телекоммуникационные консультации наших ведущих специалистов в ходе операции с тяжелораненными", - подчеркнул министр.

Полный текст интервью с Олегом Мусием читайте в НВ № 11 уже 25 июля.