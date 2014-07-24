Минздрав резервирует в медучреждениях до 30% мест для лиц, пострадавших в зоне АТО - Мусий
10:40, 24 июля 2014Общество
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Министерство здравоохранения резервирует в медицинских учреждениях до 30% мест для лиц, пострадавших в зоне антитеррористической операции.
Минздрав резервирует в медучереждениях до 30% мест для лиц, пострадавших в зоне АТО - Муси / Фото: УНИАН
Об этом в интервью журналу Новое время сообщил глава МОЗ Олег Мусий.
Он рассказал, что у армии есть своя независимая медицинская служба через которую идет снабжение вооруженных сил. Читайте такжеВ зоне АТО критически не хватает автомобилей скорой помощи – волонтеры
"Но у нас налажено сотрудничество на уровне замминистров. Например, в медучреждениях мы резервируем до 30% мест для лиц, пострадавших в зоне АТО, организовали телекоммуникационные консультации наших ведущих специалистов в ходе операции с тяжелораненными", - подчеркнул министр.
Полный текст интервью с Олегом Мусием читайте в НВ № 11 уже 25 июля.
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