На окраинах Горловки в результате боев повреждены системы жизнеобеспечения – ОГА
В Горловке в результате боевых действий на окраинах города поврежден ряд систем жизнеобеспечения.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
В поселке Бессарабка обесточены линии электропередач, которые благодаря оперативному вмешательству городских служб удалось частично восстановить. Также здесь повреждены церковь и жилые дома.
Обесточены две линии, подающие электроэнергию поселку Глубокая.
В Никитовском районе Горловки взорван автомобильный мост, соединяющий жилой массив Солнечный и Бессарабку.
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Изменены маршруты движения ряда городских автобусов. Кроме того, в городе обесточена тяговая подстанция ТТУ, что привело к остановке движения электротранспорта.
По информации городского департамента ЖКХ, обесточенными остаются 80 подстанций, поселок Глубокая, район оптового рынка, 88-й квартал, нижняя часть поселка Победа. Специалисты РЭС работают над устранением повреждений, заверили в ОГА.