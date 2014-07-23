На окраинах Горловки в результате боев повреждены системы жизнеобеспечения – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

В поселке Бессарабка обесточены линии электропередач, которые благодаря оперативному вмешательству городских служб удалось частично восстановить. Также здесь повреждены церковь и жилые дома.

Обесточены две линии, подающие электроэнергию поселку Глубокая.

В Никитовском районе Горловки взорван автомобильный мост, соединяющий жилой массив Солнечный и Бессарабку.

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Изменены маршруты движения ряда городских автобусов. Кроме того, в городе обесточена тяговая подстанция ТТУ, что привело к остановке движения электротранспорта.

По информации городского департамента ЖКХ, обесточенными остаются 80 подстанций, поселок Глубокая, район оптового рынка, 88-й квартал, нижняя часть поселка Победа. Специалисты РЭС работают над устранением повреждений, заверили в ОГА.