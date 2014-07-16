В Кировоградской области серийный убийца приговорен высшей мере наказания

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

В сообщении отмечается, что государственным обвинителем в ходе судебного следствия доказано, что осужденный в период с 2005 по 2013 года задушил шесть женщин.

«Своих жертв он заманивал в безлюдные места под предлогом отдыха на природе, а после общения безжалостно убивал. На последнюю жертву подсудимый совершил разбойное нападение с применением насилия. Именно во время расследования этого преступления он и был задержан», - сообщают в прокуратуре.

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На основании убедительных и неоспоримых доказательств обвинения судом присяжных обвиняемый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 п. 13 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.