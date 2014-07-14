В Минэкологии планируют создать нацпарк в "Сухолучье", а "Межигорье" называют "вещдоком"

Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" имеет статус вещественного доказательства и не является природно-заповедной территорией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на общественных слушаниях министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник, отвечая на вопрос о переводе «Межигорья» в статус национального заповедника.

«На сегодня статус «Межигорья» - это вещественное доказательство... «Межигорье», согласно всем заключениям, не является природно-заповедной территорией. Это заключения не бывшей администрации президента, а выводы уважаемых людей и ученых», - сказал Мохник.

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В тоже время он сообщил, что на территории охотничьего хозяйства Януковича "Сухолучье» (Вышгородский р-н, Киевская обл.) министерство в ближайшее время планирует создать национальный парк.

«По сути это будет целый ряд заповедных территорий - Днепровско-Тетеревский, Чернобыльский биосферный радиологический заповедник», - добавил Мохник.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2014 года после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича, которому предшествовали многотысячные акции гражданского протеста против коррумпированного режима и кровопролитные столкновения между активистами и силовиками, принадлежащая ему резиденция «Межигорье» стала открытой для всех желающих.

23 февраля Верховная Рада вернула «Межигорье» в государственную собственность.

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В средине июня генеральный прокурор Украины Олег Махницкий, сообщил, что ГПУ расследует 28 уголовных производств по фактам злоупотребления властью и хищения бюджетных средств Януковичем и другими бывшими высокопоставленными чиновниками.

Среди уголовных производств есть дело об изъятии из государственной собственности 136 гектаров земли, на которой находится резиденция «Межигорье», и более 30 тысяч гектаров земли в селе Сухолучье.

Янукович находится международном розыске за причастность к массовому расстрелу людей во время Евромайдана.