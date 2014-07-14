Жители Славянска жалуются на отсутствие воды, света и анти-санитарию

В Славянске Донецкой области жители жалуются на отсутствие воды, телефонной стационарной связи и электричества.

Жители говорят, что органы местного самоуправления бездействуют. При этом, 13 июля возобновил свою работу первый продуктовый супермаркет на территории города. Видео Общественного телевидения Донеччины.

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