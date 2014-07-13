В Харькове произошла потасовка между участниками Майдана и Антимайдана
18:36, 13 июля 2014Общество
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В Харькове прошли митинги участников Майдана и Антимайдана, во время которых между ними произошла потасовка.
В Харькове во время вече произошла потасовка / фото Твіттер @UKRghost
Обе группы собрались на площади возле памятника Ленину, между ними стал кордон милиции, передает Громадське ТБ.
Пророссийские митингующие скандировали "Фашизм не пройдет", сторонники Майдана пели песню про Владимира Путина и держали украинские флаги и флаг НАТО.
Милиционеры вывели из толпы одного из митингующих, который вел себя агрессивно, и стали кордоном между двумя митингами.
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