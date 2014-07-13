В Харькове произошла потасовка между участниками Майдана и Антимайдана

Обе группы собрались на площади возле памятника Ленину, между ними стал кордон милиции, передает Громадське ТБ.

Пророссийские митингующие скандировали "Фашизм не пройдет", сторонники Майдана пели песню про Владимира Путина и держали украинские флаги и флаг НАТО.