Боец "Айдара" рассказал, как показательные пытки спасли ему жизнь в плену

Сейчас Юрий лечится в одном из столичных госпиталей и уверен, что именно такая форма пыток - показательно на камеру - неожиданно и на разочарование самим террористам и спасла его жизнь, говорится в сюжете ТСН.

Только благодаря стараниям матери и широкой огласке этой истории парню удалось выйти из плена. Сейчас он на свободе и лечится в столичном военном госпитале.

Гематомы от пыток у Юры почти сошли, а вот с глазом проблемы. В оболочке застрял обломок еще во время боя неподалеку Металлиста, а спасать зрение уже пришлось в плену.

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Юрий рассказал, что в подвале Луганской ОГА, где его удерживали боевики, уже готовился к худшему.

"Два расстрела, которые не произошли. Первый - из-за того, что не было камеры, второй, потому что не было договоренностей, как это правильно сделать. Было желание, чтобы на площадь вывести, забили мирные жители там, тоже что-то не сложилось", - вспоминает "айдаровец".

Юрий убежден, что видео, которое сняли террористы, его спаситель. Если бы с парнем что-то случилось, вряд ли бы террористы оправдались. Ч

Помогли и ходатайство матери бойца. Уже через три дня пытки закончились. Наконец, вышел на волю. Своей жизнью матери парень обязан уже во второй раз.