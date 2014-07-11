15-18 июля выставка-ярмарка "Сезон ЛIТО" в Киевском Дворце Спорта

13:02, 11 июля 2014
Общество
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Лето в последние годы постоянно преподносит сюрпризы: погода изменчива, жара  изнуряюща, дожди проливные. Тем не менее, всегда хочется выглядеть хорошо. Желание одеться модно, ярко, элегантно, иметь в гардеробе вещи из натуральных тканей,  непременно приведет Вас  во Дворец Спорта на выставку-ярмарку товаров легкой промышленности "Сезон ЛIТО".

Выставка работает со вторника  по пятницу включительно. И уже в субботу Вы сможете покрасоваться в стильных обновах,  даже если отпуск еще за горами.

А уж перед отпуском поход на выставку просто необходим.

Ассортимент представленных товаров порадует  разнообразием :

 - мужская, женская и детская одежда

 - сезонная обувь(сандалии, туфли, тапочки)

 - недорогие изысканные мужские и женские классические и не только  костюмы

 - детская одежда и обувь

 - кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки итд)

 - сезонные головные уборы

 - трикотаж

 - купальники

 - постельное белье, домашний текстиль

 - парфюмерия

 - косметика

 - бижутерия

 - огромное количество полезных мелочей

 - футболки, шерты, купальники и другие товары для отдыха

Женщины, которые предпочитают летом изделия из натуральных тканей, с удовольствием примерят платья, сарафаны, блузы и блузочки  из Индии, Турции и от украинских

производителей.

Летние мужские костюмы также будут представлены на ярмарке, кроме этого вас ждет большой выбор рубашек, галстуков, трикотажа, спортивной одежды от украинских, польских и турецких производителей.

На выставке ярмарке  большой выбор сезонной обуви – новинки летних коллекций.

Дополнить свой гардероб можно  удобной модной обувью, ярким шарфом или сумкой, кожаным ремнем или поясом.

 Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Чтобы заранее знать о предстоящих мероприятиях - заходите на наш сайт или звоните:

 (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70

www.profexpo.kiev.ua

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