15-18 июля выставка-ярмарка "Сезон ЛIТО" в Киевском Дворце Спорта

Лето в последние годы постоянно преподносит сюрпризы: погода изменчива, жара изнуряюща, дожди проливные. Тем не менее, всегда хочется выглядеть хорошо. Желание одеться модно, ярко, элегантно, иметь в гардеробе вещи из натуральных тканей, непременно приведет Вас во Дворец Спорта на выставку-ярмарку товаров легкой промышленности "Сезон ЛIТО".

Выставка работает со вторника по пятницу включительно. И уже в субботу Вы сможете покрасоваться в стильных обновах, даже если отпуск еще за горами.

А уж перед отпуском поход на выставку просто необходим.

Ассортимент представленных товаров порадует разнообразием :

- мужская, женская и детская одежда

- сезонная обувь(сандалии, туфли, тапочки)

- недорогие изысканные мужские и женские классические и не только костюмы

- детская одежда и обувь

- кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки итд)

- сезонные головные уборы

- трикотаж

- купальники

- постельное белье, домашний текстиль

- парфюмерия

- косметика

- бижутерия

- огромное количество полезных мелочей

- футболки, шерты, купальники и другие товары для отдыха

Женщины, которые предпочитают летом изделия из натуральных тканей, с удовольствием примерят платья, сарафаны, блузы и блузочки из Индии, Турции и от украинских

производителей.

Летние мужские костюмы также будут представлены на ярмарке, кроме этого вас ждет большой выбор рубашек, галстуков, трикотажа, спортивной одежды от украинских, польских и турецких производителей.

На выставке ярмарке большой выбор сезонной обуви – новинки летних коллекций.

Дополнить свой гардероб можно удобной модной обувью, ярким шарфом или сумкой, кожаным ремнем или поясом.

Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Чтобы заранее знать о предстоящих мероприятиях - заходите на наш сайт или звоните:

(096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70

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