15-18 июля выставка-ярмарка "Сезон ЛIТО" в Киевском Дворце Спорта
Лето в последние годы постоянно преподносит сюрпризы: погода изменчива, жара изнуряюща, дожди проливные. Тем не менее, всегда хочется выглядеть хорошо. Желание одеться модно, ярко, элегантно, иметь в гардеробе вещи из натуральных тканей, непременно приведет Вас во Дворец Спорта на выставку-ярмарку товаров легкой промышленности "Сезон ЛIТО".
Выставка работает со вторника по пятницу включительно. И уже в субботу Вы сможете покрасоваться в стильных обновах, даже если отпуск еще за горами.
А уж перед отпуском поход на выставку просто необходим.
Ассортимент представленных товаров порадует разнообразием :
- мужская, женская и детская одежда
- сезонная обувь(сандалии, туфли, тапочки)
- недорогие изысканные мужские и женские классические и не только костюмы
- детская одежда и обувь
- кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки итд)
- сезонные головные уборы
- трикотаж
- купальники
- постельное белье, домашний текстиль
- парфюмерия
- косметика
- бижутерия
- огромное количество полезных мелочей
- футболки, шерты, купальники и другие товары для отдыха
Женщины, которые предпочитают летом изделия из натуральных тканей, с удовольствием примерят платья, сарафаны, блузы и блузочки из Индии, Турции и от украинских
производителей.
Летние мужские костюмы также будут представлены на ярмарке, кроме этого вас ждет большой выбор рубашек, галстуков, трикотажа, спортивной одежды от украинских, польских и турецких производителей.
На выставке ярмарке большой выбор сезонной обуви – новинки летних коллекций.
Дополнить свой гардероб можно удобной модной обувью, ярким шарфом или сумкой, кожаным ремнем или поясом.
Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж.
Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
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