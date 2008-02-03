Тимошенко про газ, посредников, теневые схемы и ликвидацию РосУкрЭнерго

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что ликвидация «РосУкрЭнерго» как посредника на газовом рынке приведет к снижению цены на газ для Украины.

Об этом премьер-министр заявила в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье.

«Переговоры с Российской Федерацией и другими странами дадут нам ответ на вопрос, какой будет цена (на газ – УНИАН). Но могу твердо сказать, что если такие большие – УНИАН) деньги снимались за посреднические услуги «РосУкрЭнерго», то газ может быть лишь за лучшую цену, потому что когда ликвидируется посредник, который паразитировал на этих потоках, большей цены быть не может», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что с появлением на рынке компании «РосУкрЭнерго» с 2005 года ситуация в НАК «Нафтогаз Украины» стала «ужасной».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, с 2004 году Украина за транзит газа получала 28 млрд. кубометров газа. «Потом с конца 2004 года вошла компания «РосУкрЭнерго» (на рынок газа – УНИАН) со своими так называемыми теневыми схемами. И сегодня в 2008 году за транзит того же объема газа мы получаем всего 9 млрд. кубометров», - отметила премьер.

Она убеждена, что «разница в 18-19 кубометров газа – эти миллиарды долларов, которые являются теневой прибылью «РосУкрЭнерго».

«Второй факт касается роста задолженности «Нафтогаза» - это как раз то, из чего можно сделать вывод, что НАК «Нафтогаз» планомерно в последние 3 года делали банкротом, чтобы наша газотранспортная система практически уже не была украинской», - сказала Ю.ТИМОШЕНК

«В июне-июле 2006 года газ продали по цене 2007 года – по той цене, которой еще не было. Как следствие, 412 млн. грн. легли в карман «РосУкрЭнерго», - отметила премьер-министр.

«Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас ситуация – об этом мы говорили на заседании СНБО. Мы также показывали 2 контракта. «РосУкрЭнерго» подписывает с «Нафтогазом» контракт на 25 лет. О том, что это забранный в Украины газ они транспортируют в дальнее зарубежье и продают, и на 25 лет мы видим, что заложен транзит газа по цене 1,09 доллара и дается право только два раза за эти 25 лет изменить цену. И они эти два раза уже изменили. Подписывает контракт Юрий БОЙКО (экс-министр топлива и энергетики Украины – УНИАН) – между «РосУкрЭнерго» и «Нафтогазом». Обе структуры представляет Ю.БОЙКО, понятно?», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, по информации премьер-министра, газовые хранилища Украины были сданы России на 25 лет по значительно заниженной цене - по 17,8 доллара, что по сравнению с Германией почти в 5 раз меньше и в 6 раз по сравнению с Чехией.

«Вот так вымывались деньги НАК «Нафтогаза», - подытожила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО в субботу на брифинге сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранительным органам провести расследование по факту коррупционных действий при подписании соглашений о поставках газа между «РосУкрЭнерго», « УкрГазЭнерго » и НАК «Нафтогаз Украины».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что СНБО одобрил решение о переходе Украины на прямые поставки природного газа и отказе от посреднических услуг компании «РосУкрЭнерго».