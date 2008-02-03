Дмитрий Фирташ про Европу, газ, Тимошенко и ”Белый поток”

Совладелец "Росукрэнерго" Дмитрий Фирташ называет цену на газ для Украины в 179,5 доллара за тысячу кубометров низкой и считает, что это связано с тем, что страна является одним из основных газовых игроков.

"Украина - один из основных газовых игроков в Европе. Европа получает газ после Украины. Следовательно, для того чтобы доставить газ в Европу и продать, надо обеспечить сначала Украину", - сказал он сегодня в телеинтервью.

По его словам, несмотря на заявление премьер-министра Юлии Тимошенко о намерении убрать "Росукрэнерго" с газового рынка Украины, Европа может не переживать за поставки газа.

"Газ мы как поставляли, так и поставляем. Мы несем ответственность за контракты, которые подписаны. За все время нашей работы не было ни одного срыва поставок, и Европа это знает".

А вот проект "Белый поток" представляется ему неосуществимым: "Для того, чтобы строить какой-либо трубопровод, надо иметь контрактную базу, которой нет". Второй проблемой, с которой можно столкнуться на пути реализации проекта - это проблема Каспия, где "государства до сих пор не поделили Каспийское море".