Тимошенко: инфляция за год будет 9%, что бы ни говорил Всемирный банк

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не доверяет прогнозу Всемирного банка (ВБ), который увеличил ожидаемый уровень инфляции в Украине в 2008 году почти до 14 процентов, и считает, что размер инфляции будет на уровне 9 процентов.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье.

Комментируя прогноз ВБ, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Всемирный банк за день до мирового кризиса на фондовых биржах сказал, что никаких предпосылок для кризиса нет, все спокойно и красиво – на следующий день грянул кризис».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что прогнозы, которые дает ВБ, «очень часто не оправдываются».

Премьер-министр также сообщила, что через несколько дней станет известен размер инфляции за январь (по данным Госкомстата - УНИАН) и эти данные будут свидетельствовать о том, что инфляция будет снижаться.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк изменил прогноз уровня инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%.

Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

Как объяснил представитель Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ, прогнозируемый уровень инфляции повышен в связи с увеличением инфляционных ожиданий и с учетом принятого на 2008 год бюджета страны.

В свою очередь представитель Всемирного банка Мартин РАЙЗЕР отметил, что в прогнозе инфляции ВБ учел уровень выплат по обесцененным вкладам Сбербанка СССР.

По его словам, если реальные выплаты будут выше тех, которые запланированы в бюджете (8 млрд. грн.), Всемирный банк пересмотрит свой прогноз относительно инфляции на 2008 год.