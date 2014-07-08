Во Львове хотят создать единую базу данных животных города и чипировать всех домашних собак

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Львовского городского совета, в рамках создания этой базы данных все частные животные будут чипированы, а бездомные – стерилизованы.

«Сейчас мы завершаем разрабатывать решение об усовершенствовании вопроса по поводу регулирования количества бездомных животных во Львове. Этим решением мы стремимся обязать все ветеринарные клиники и врачей регистрировать животных в единой базе данных», - отметил директор ЛКП «Лев» Богдан Маркив.

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По его словам, процесс их вакцинации и стерилизации бездомных животных начнется после 20 июля - сейчас ЛКП «Лев» ожидает необходимые для этого медикаменты. Затем, на протяжении месяца, обещают прооперировать до 20 собак.

Сейчас в коммунальном предприятии находится 65 собак. В течение прошлого месяца работниками ЛКП пристроены 23 и стерилизованы еще 3 животных.

Справка УНИАН. Львовское коммунальное предприятие „Лев” занимается отлавливанием бездомных животных с целью регулирования их количества и оказания необходимой ветеринарной помощи.