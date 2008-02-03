В Петербурге продолжается 306-е наводнение

В Санкт-Петербурге зафиксировано наводнение - первое с начала года и 306-е с момента основания города, сообщает ИТАР-ТАСС. По информации Главного управления МЧС России по Санкт- Петербургу, сегодня в 12.30 вода в Неве поднялась на 164 сантиметра выше уровня Кронштадского футштока (старейший в мире уровневый пост, от нуля которого по всей территории бывшего СССР производится отсчет глубин, высот и космических орбит).

В настоящее время подъем воды продолжается. По прогнозу гидрометцентра города, максимальный уровень составит 180 сантиметров над ординаром.

Как отмечает агентство, наводнения такой силы не вносят каких-либо существенных сбоев в жизнь Санкт-Петербурга - подтопленными оказываются лишь некоторые набережные и их проезжие части.