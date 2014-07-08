На Полтавщине предлагают отменить Сорочинскую ярмарку из-за событий на Донбассе

Общественность и милиция Полтавской области предлагают из-за событий на Донбассе отменить проведение Национальной Сорочинской ярмарки.

Как сообщает корреспондент УНИАН, речь об этом шла сегодня на совещании в Полтавской ОГА.

Представители общественного союза «Лига общественных организаций» выступили против проведения этого мероприятия.

«Сейчас на востоке страны идут военные действия. Там гибнут люди, а мы будем веселиться», - сказала общественная активистка Вера Маслак.

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Председатель Миргородской РГА Юрий Коваленко заявил, что в регионе находится много отдыхающих и эти люди приехали из разных регионов и имеют разные настроения.

«Это и пророссийские и другие настроения. Есть люди, которые настроены против нашего народа», - сказал Коваленко.

В свою очередь правоохранители области заявили, что они в состоянии обеспечить охрану порядка во время мероприятия, но в нынешней ситуации рекомендуют воздержаться от его проведения, так как не исключают вопрос террористической угрозы.

В милиции отмечают, что сейчас многие правоохранители задействованы в АТО, поэтому в случае проведения ярмарки они будут просить Министерство внутренних дел Украины, чтобы им оказали помощь другие органы и структуры.

Сами же организаторы ярмарки настаивают на ее проведении.

«Почему-то об угрозе терактов не говорится, когда происходят футбольные матчи или концерты звезд. Мы считаем, что мероприятие нужно проводить и показать всему миру и всей Украине, что Полтавщина является островком спокойствия, стабильности и мирной жизни », - сказала директор ООО "Сорочинская ярмарка" Юлия Ермакова.

Заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Роман Чабановский, заявил, что в Сорочинцах сейчас идут подготовительные работы по проведению ярмарки.

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«Отменить подготовку к проведению ярмарки можно в любое время, но организовать ярмарку за неделю невозможно. Сейчас идет подготовка. Проводить же его или нет решим через месяц », - сказал Чабановский.

Как сообщал УНИАН, Национальную Сорочинскую ярмарку - 2014 запланировано провести с 18 по 24 августа в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Официальное открытие должно состояться 18 августа в 11-00.