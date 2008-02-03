Ющенко приказал внести всех коррупционеров в госреестр

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом поручил Кабинету Министров Украины создать единый государственный реестр юридических и физических лиц, привлеченных к административной или уголовной ответственности за коррупционные действия.

Соответствующий Указ Президента "О некоторых мерах по совершенствованию формирования и реализации государственной антикоррупционной политики" (№80/2008 от 1 февраля) обнародован на сайте главы государства.

В частности, Президент поручил Кабинету Министров Украины рассмотреть вопрос относительно возложения на Министерство юстиции Украины задач по: анализу законодательства с целью выявления системных изъянов, которые облегчают или способствуют совершению коррупционных правонарушений, и подготовке предложений по совершенствованию законодательства о предотвращении и противодействии коррупции; осуществлению антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, подготовку которых осуществляют центральные органы исполнительной власти; сбору и анализу статистических данных, другой информации о реализации мер по предотвращению и противодействию коррупции и оценке их эффективности, выявления факторов, которые способствуют коррупционным проявлениям, подготовке предложений по их устранению; усилению роли гражданского общества в предотвращении коррупции; обеспечению сотрудничества Украины с Группой государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Вместе с тем Президент поручил правительству принять дополнительные меры по завершению подготовки законопроектов о: внедрении декларирования доходов и расходов лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, и членов их семей; кодексе добропорядочного поведения лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, органов местного самоуправления;

Также в документе отмечается, что данный указ издан в связи тем, что распространение коррупции в соответствии с Законом Украины «Об основах национальной безопасности Украины» составляет угрозу национальной безопасности Украины, стабильности в обществе и с целью совершенствования организации работы по предотвращению коррупции, обеспечению выполнения международных обязательств Украины в этой сфере и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 частью первой статьи 106 Конституции Украины.