Многим милиционерам Славянска грозит пожизненное заключение - СМИ

Как заявил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, в ходе расследования узнают, помогал ли сотрудник внутренних органов сепаратистам, или оставался верным присяге Украины.

Об этом пишет "Сегодня".

Министр МВД Арсен Аваков добавил, что в Славянске готовы продолжать службу милиционеры со всей Украины.

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Судьба милиционеров, которые не пройдут проверку, пока неясна. Но напомним: в апреле этого года Верховная Рада Украины одобрила усиление ответственности за государственную измену, шпионаж и посягательство на территориальную целостность страны, и за сепаратистские действия, в результате которых погибли люди.

Теперь за подобные действия можно получить пожизненный срок, а минимальный срок лишения свободы за переход на сторону врага и государственную измену — 12 лет.