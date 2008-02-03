Смертница взорвала бомбу на вокзале в столице Шри Ланки

При взрыве на железнодорожном вокзале в столице Шри-Ланки Коломбо погибли 9 человек, около 100 - ранены.

Как передает радио “Свобода”, бомбу взорвала на платформе смертница.

Ранее прогремел взрыв в одном из зоопарков на окраине Коломбо, четыре человека ранены.

2 февраля в результате взрыва бомбы в автобусе в селении Дамбулла к северу от Коломбо погибли 20 человек.

31 января на севере страны смертник въехал на велосипеде на территорию рынка и подорвал себя, погибли три человека и еще 13 получили ранения.

Власти возлагают ответственность за теракты на сепаратистов из организации "Тигры освобождения Тамил илама".

Представитель ТОТИ, в свою очередь, опровергает причастность группировки к терактам. "Мы не имеем никакого отношения (к терактам)", - сообщил журналистам представитель ТОТИ Расиа Илантирайян (Rasiah Ilanthiraiyan).

4 февраля Шри-Ланка отмечает 60-ю годовщину независимости.