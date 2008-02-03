В центре Львова неизвестный киллер расстрелял грабителя

Сегодня в 10.25 в центре Львова на площади возле Собора Святого Юра неизвестный киллер расстрелял молодого мужчину, который с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу скорой помощи Львова.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, медиков на место происшествия вызвали прохожие, которые, идя в Собор на Богослужение, нашли молодого мужчину, истекавшего кровью.

На данное время нет информации о состоянии потерпевшего, известно только, что он находился в тяжелом состоянии и с места происшествия он был сразу направлен на операцию.

По данным источника, установлено, что жертвой неизвестного киллера стал ранее судимый львовянин, 1975 года рождения, который несколько лет назад вышел «из зоны». По данным источника, он был причастен к совершению разбойных нападений, грабежей и краж.

Обстоятельства и мотивы преступления выясняются, правоохранительные органы проводят розыск убийц.