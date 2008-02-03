Ющенко поручил Тимошенко собрать казаков в Киев, переименовать улицы и снять кино

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров разработать с участием Национальной академии наук Украины в месячный срок и утвердить план мероприятий на 2008 год по празднованию 360-й годовщины событий, связанных с началом Национально-освободительной войны украинского народа середины XVII века под руководством гетмана Украины Богдана Хмельницкого.

Текст соответствующего указа (№78/2008 от 1 февраля) обнародован на официальном сайте главы государства.

В плане мероприятий Президент поручил Кабмину, в частности, предусмотреть: проведение в учебных заведениях и заведениях культуры тематических мероприятий по освещению государственной, политической и военной деятельности гетмана Украины Богдана Хмельницкого и его соратников; активизацию научных исследований, подготовку и публикацию тематических сборников документов времен казачества, сборников научных трудов и монографий; создание документального и художественного фильмов, посвященных Национально-освободительной войне украинского народа середины XVII века под руководством гетмана Украины Богдана Хмельницкого; решение в установленном порядке вопроса по финансированию в 2008 году мероприятий по празднованию 360-й годовщины событий, связанных с началом Национально-освободительной войны украинского народа середины XVII века.

Вместе с тем, Президент поручил Кабинету Министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям обеспечить при участии Совета Украинского казачества проведение в феврале 2008 года в городе Киеве Всеукраинского съезда казацких организаций Украины, приуроченного к 360-й годовщине событий, связанных с началом Национально-освободительной войны украинского народа середины XVII века под руководством гетмана Украины Богдана Хмельницкого; изучить вопрос о присвоении отдельным учебным заведениям, учреждениям, воинским частям имени гетмана Богдана Хмельницкого и его соратников, а также соответствующего наименования или переименования в установленном порядке проспектов, площадей, улиц и парков в населенных пунктах Украины; решить в установленном порядке вопрос о сооружении памятников Богдану Хмельницкому и его соратникам в городах Симферополе и Севастополе, в областных центрах, других населенных пунктах, а также установлении памятных знаков и мемориальных досок в местах, связанных с их жизнью и деятельностью.

Кроме того, Президент поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить проведение в 2008 году зарубежными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий по празднованию 360-й годовщины событий, связанных с началом Национально-освободительной войны украинского народа середины XVII века.

Также Президент поручил Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать циклы теле- и радиопередач, посвященных жизни и деятельности гетмана Украины Богдана Хмельницкого, его соратников, и обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 360-й годовщины событий, связанных с началом Национально-освободительной войны украинского народа середины XVII века под руководством гетмана Б.Хмельницкого.

Справка УНИАН. В 1648-1657 годах под руководством Богдана Хмельницкого состоялась Национально-освободительная война украинского народа, во время которой Речь Посполитая утратила контроль над центральной частью украинских этнических земель, на базе которых появилось казацкое государство «Войско Запорожское» во главе с гетманом, которое просуществовало до 1760-х годов.