Поступило еще одно сообщение об акции протеста в исправительной колонии

В исправительной колонии №123 в пгт Литин Винницкой области около 10 осужденных объявили голодовку в знак протеста против жесткости администрации.

Об говорится в переданном УНИАН сообщении Винницкой правозащитной группы.

Осужденные требуют независимого расследования ситуации в колонии с привлечением представителей омбудсмена и правозащитных организаций.

По данным правозащитников, “в письменных заявлениях осужденных указывается, что каждый этап с новыми осужденными жестоко избивается людьми в масках, при этом людей принуждают к действиям, которые цинично унижают человеческое достоинство, безосновательно повергают дисциплинарным наказаниям».

Винницкая правозащитная группа утверждает, что «ситуация в колонии является чрезвычайно напряженной, и осужденные сообщают о намерении прибегнуть к массовым акциям мирного протеста путем самокалечения и голодовки”.

В связи с этим правозащитная группа призывает немедленно, не позже вторника, 5 февраля, направить в ИК №123 комиссию в составе народных депутатов Украины, представителей Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, Общественного совета при Управлении Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Винницкой области, прокуратуры для проверки жалоб осужденных.

17 декабря сообщение о голодовке в знак протеста против условий содержания в так называемом “Монастыре” (Изяславская исправительная колония №58) распространила Харьковская правозащитная группа.

24 января Интернет-издание "Остров" с ссылкой на собственные источники сообщило о попытке группового самоубийства в межобластной больнице на территории Донецкой исправительной колонии №124 в знак протеста против избиения сотрудниками колонии. Через два дня областная прокуратура опровергла факт попытки группового самоубийства.