В Комсомольске установят скульптуру Богородицы
12:06, 03 февраля 2008Общество
571
В соответствии с канонами православия
В Комсомольске Полтавской области планируют установить скульптуру Святой Божьей Матери.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель Сергей СУПРУН.
«Мы заложили в бюджет развития деньги для изготовления этого памятника. Сегодня определяемся с местом его установки», - сказал С.СУПРУН.
Главный архитектор города Виктория ЛЕЩЕНКО сообщила УНИАН, что скульптура будет выполнена с соответствии с канонами православья и изготовлена из бронзы.
Напомним, ранее в Комсомольске был установлен памятник Святого Николая.
Кроме того, в Комсомольске установлен памятник бабушке-торговке семечками как символ малого предпринимательства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter