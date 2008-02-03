В Комсомольске установят скульптуру Богородицы

В Комсомольске Полтавской области планируют установить скульптуру Святой Божьей Матери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель Сергей СУПРУН.

«Мы заложили в бюджет развития деньги для изготовления этого памятника. Сегодня определяемся с местом его установки», - сказал С.СУПРУН.

Главный архитектор города Виктория ЛЕЩЕНКО сообщила УНИАН, что скульптура будет выполнена с соответствии с канонами православья и изготовлена из бронзы.

Напомним, ранее в Комсомольске был установлен памятник Святого Николая.

Кроме того, в Комсомольске установлен памятник бабушке-торговке семечками как символ малого предпринимательства.