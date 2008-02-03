Россия оповестила флот НАТО о захвате российского судна

Россия оповестила флот НАТО о захвате близ Сомали российского судна "Свицер Корсаков", сообщил РИА Новостидежурный капитан Сахалинского спасательного подцентра.

"Судно было захвачено пиратами в районе Сомали 1 февраля в 13.17 по Гринвичу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находились шесть человек: два англичанина и четыре россиянина. Со ссылкой на представителя компании-судовладельца он привел имена членов экипажа: Николай Березовский, Алексей Личкунов, Петр Симочкин, Евгений Комков.

"Судно построено в Санкт-Петербурге и направлялось на Сахалин через Сингапур. Суда такого класса работают на шельфовых проектах", - сказал дежурный капитан.

По данным спасателей, захваченное судно пираты гонят на юг в район экватора.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минтранса, судно было спущено на воду в декабре 2007 года и "перегонялось" из Санкт-Петербурга на Сахалин, с заходом в Сингапур. Судовладелец - сахалинская компания.