Томенко требует от Генпрокуратуры разобраться с черкасским горсоветом

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО обратился к генеральному прокурору Украины и вице-премьер-министру по гуманитарным вопросам с просьбой выяснить правомерность решения Черкасского городского совета о передаче в частную собственность коллекции картин выдающегося украинского художника, лауреата Национальной премии имени Тараса Шевченко Даниила Нарбута.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Как отметил народный депутат, принятое 31 января сессией Черкасского городского совета решение о передаче родственникам народного художника Даниила Нарбута 35 картин из серии «Квіти України» вызывало неоднозначную реакцию творческой интеллигенции города, которая напоминает, что при жизни Д.Нарбут официально заявил о передаче всех этих произведений городу Черкассы, и они по праву принадлежат территориальной общине.

Это, по мнению Н.ТОМЕНКО, означает, что городские власти должны были бы подготовить музейное помещение или открыть специальный музей творчества известного художника и выставить там для показа эти картины, а не передавать их в частную собственность. Тем более что балансовая стоимость «Квітів України, согласно информации СМИ, составляет около полумиллиона гривен, а коммерческая цена 35 полотен признанного художника – в десятки раз больше, отметил депутат. Кроме того, указывает Н.ТОМЕНКО, много средств массовой информации данное решения Черкасского городского совета связывают с тем, что высокопоставленные должностные лица Черкасской области собираются выкупить и подарить эти картины руководству государства.

Н.ТОМЕНКО требует от Генпрокуратуры и членов правительства разобраться в правомерности принятия такого решения, а также выражает убеждение, что городской председатель Черкасс не должен подписывать это решение, а городской совет должен пересмотреть его и сделать все, чтобы в Черкассах появился музей Даниила Нарбута, а его картины остались собственностью городской общины, как того хотел известный художник.