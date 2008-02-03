ООН шокирована убийством в Украине

ООН просит власти Украины не исключать версию нападения на почве расизма при расследовании убийства жителя Конго

Об этом сообщили в Центре новостей ООН. «Мы были шокированы убийством на прошлых выходных в столице Украины Киеве искателя убежища из Демократической Республики Конго», – заявил пресс-секретарь УВКБ Вильям Шпиндлер.

19-летний конголезец прибыл в Украину в июне 2007 года в поисках международной защиты. Он сразу же обратился к неправительственным организациям, которые являются партнерами УВКБ. Они помогли ему подготовить необходимые документы и зарегистрироваться в офисе УВКБ как искателю убежища.

27 января его тело нашли со следами многочисленных ножевых ранений. Милиция заявила, что явных мотивов преступления нет.

«Отделение ООН в Украине, УВКБ и Международная организация по миграции сообщили украинским властям о своей глубокой обеспокоенности по поводу этого убийства и призвали при проведении расследования рассмотреть и версию о том, что преступление могло быть совершено на почве расизма», – заявил В. Шпиндлер. Он подчеркнул, что учреждения ООН призвали власти Украины информировать их о результатах расследования.

В июне прошлого года УВКБ уже выражало обеспокоенность по поводу роста случаев нападений на беженцев и искателей убежища в Украине. В 2007 году было зарегистрировано 17 таких инцидентов.

В то же время УВКБ приветствует усилия Украины по решению этой проблемы, в частности назначение с этой целью посла по особым поручениям.

Радио Свобода