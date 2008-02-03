Правохранители перекрыли секс-канал из Украины в Турцию

В Сумской области работниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ликвидирована деятельность преступников, занимавшихся поставкой девушек с Украины в Турцию для занятия проституцией.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Сумской области, оперативная информация о двух братьях, которые занимались вербовкой и продажей за границу людей, поступила к стражам порядка от двух молодых девушек. Со слезами на глазах они рассказали шокирующую историю своего путешествия за границу.

Как выяснилось, три недели заграничного вояжа для одной из девушек навсегда останутся самым ужасным воспоминанием ее еще совсем юной жизни. «Доверчивую девушку купили словами о красивой заграничной жизни. В Турции ее просто принудили обслуживать клиентов в одном из турецких казино. Хозяева относились к девушкам исключительно как к рабам – не давали еды, принуждали обслуживать по 20-25 клиентов за сутки, при таком режиме не оставляя времени даже на сон», - отмечается в сообщении ЦОС УМВД.

Спасла девушку ее подруга, которая приехала в Турцию. Последняя получила записку от пострадавшей, из которой узнала, куда та попала.

«Вернувшись в Сумы, девушка нашла двоих молодых людей, которые отправляли их для работы в Турцию, и подняла большой шум. “Работодатели”, испугавшись проблем, были вынуждены обратиться к своим заграничным партнерам, после чего те повернули юную сумчанку домой. Но и после этого девушек не оставили в покое – братья начали шантажировать подруг, чтобы те вернули им деньги, которые уже потрачены на документы и дорогу. Шантаж и угрозы ежедневно усиливались. Следовательно. девушки обратились за помощью в милицию», - говорится в сообщении.

«Сотрудники подразделения борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, организовали и провели операцию по задержанию злоумышленников именно в момент передачи им денег. В ходе проведения оперативной работы стают известными новые факты их преступной деятельности. Сейчас подозреваемые находятся под арестом, проводится следствие», - сообщил начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД Украины в Сумской области Александр МЕЛЬНИК.