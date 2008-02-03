Во Львове предлагают ночные экскурсии на Лычаковском кладбище

Необычную экскурсию отныне предлагают посетителям работники музея Лычаковское кладбище во Львове. Путешествие по аллеям кладбища они проводят ночью.

Могилы Лычаковского кладбища оживают ночью. Подсвеченные лампадками и фонарями надгробные памятники и склепы завораживают красотой и спокойствием. Три месяца назад это подметили работники кладбища. И отныне по аллеям Лычакова они водят ночные экскурсии.

За три столетия на Лычаковском кладбище обрели покой почти триста тысяч львовян. Здесь - могилы Ивана Франко, Василия Ивасюка, Ивана Крипякевича. Сотен художников, вельмож, воинов и священников.Сегодня кладбище имеет статус музея. Монументы на могилах - уникальные памятки, созданные известными скульпторами. Сотни из них имеют интересное объяснение. Например, история памятника офицеру армии Наполеона.

Экскурсия на кладбище длится около двух часов. Стоит она восемьдесят гривен, что вдвое дороже, чем днем. Желающих посетить некрополь ночью хватает. Работники музея уверяют: это не экстремальное шоу, а лишь необычная художественная акция. А еще - хорошая возможность подумать о смысле жизни в месте, где уже никто никуда не спешит.

ICTV