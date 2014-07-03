В Донецке в складских помещениях нашли женщину с перерезанным горлом

17:05, 03 июля 2014
Общество
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В Донецке в складских помещениях обнаружено тело женщины-реализатора, 1962 года рождения, с перерезанным горлом.

По факту убийства возбуждено дело

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, в Ворошиловском районе совершено убийство - в складских помещениях обнаружено тело женщины-реализатора, 1962 года рождения, с перерезанным горлом.

Читайте такжеВ Донецке тело похищенного боевиками мужчины обнаружили в багажнике автомобиля - милицияПравоохранителями было установлено, что неизвестный убил потерпевшую из корыстных побуждений: похищены золотые украшения и деньги.

Следственным отделом Ворошиловского РО открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 УКУ (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Проводится расследование.

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