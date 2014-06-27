Младенец и двое взрослых погибли в результате ДТП в Закарпатской области
07:13, 27 июня 2014Общество
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Младенец и двое взрослых погибли в результате ДТП в селе Нелипино в Закарпатской области. Один человек госпитализирован.
ДТП / erve.ua
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Вблизи с. Нелипино Свалявского района в 13 час. 25 мин. 26 июня на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух легковых автомобилей «Volkswagen Touareg» и «Lada Kalina» в результате чего погибли 3 человека (из них ребенок 2013 г.р.) и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу", -говорится в сообщении.
На месте происшествия от Управления ДСНС Украины в Закарпатской области работало аварийно-спасательное подразделение.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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