Младенец и двое взрослых погибли в результате ДТП в Закарпатской области

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Вблизи с. Нелипино Свалявского района в 13 час. 25 мин. 26 июня на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух легковых автомобилей «Volkswagen Touareg» и «Lada Kalina» в результате чего погибли 3 человека (из них ребенок 2013 г.р.) и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу", -говорится в сообщении.

На месте происшествия от Управления ДСНС Украины в Закарпатской области работало аварийно-спасательное подразделение.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.