Во Львовской области начнется строительство первой частной шахты

В этом году начнется строительство шахты "Любельская" - первой частной шахты во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время рабочей поездки на государственное предприятие "Львовуголь" министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

Как проинформировал министр, все геологические и другие исследования уже проведены. Всемирный банк и ЕБРР провели экспертизы этих исследований, и шахта будет строиться по наиболее эффективным технологиям, с современным оборудованием.

“Шахта будет иметь высокую экономическую эффективность, и должна стать образцом того, как строить шахты для реализации последующих инвестиционных и государственных проектов", - отметил В.ПОЛТАВЕЦ.