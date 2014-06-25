Эксперты: крупный бизнес пытается заработать на оккупации Крыма

По мнению экспертов складывается впечатление, что кое-кто из крупного бизнеса прилагает виртуозные усилия, чтобы остаться зарабатывать на оккупированном полуострове, однако платить налоги оккупантам означает финансировать продолжение агрессии РФ против Украины и дискредитировать обращение Украины к странам мира с требованием введения ими экономических санкций в отношении агрессора.

Украинским и иностранным предпринимателям нужны четкие ответы от правительства Украины на основные вопросы государственной политики Украины относительно экономической деятельности на оккупированной территории Крымского полуострова.

Об этом говорится в комментарии экспертов “Майдана иностранных дел” относительно ситуации с ведением украинского бизнеса на временно оккупированном Крымском полуострове.

По информации «Майдана иностранных дел» в последние недели усиливается лоббирование в высших органах государственной власти Украины со стороны некоторых украинских и иностранных предпринимательских структур и объединений, имеющих бизнес на территории временно оккупированного и аннексированного Крымского полуострова.

Инициаторы такого лоббирования фактически имеют целью возобновление своей деятельности в Крыму, делая вид, что оккупации и аннексии не существует. Печально, что в качестве инструментов для этой сомнительной деятельности становятся уважаемые бизнес ассоциации, миссией которых является внедрение европейских стандартов ведения бизнеса в Украине.

Ярким примером этого является «Открытое письмо Европейской Бизнес Ассоциации относительно особенностей ведения хозяйственной деятельности в Автономной Республике Крым» на имя Президента Украины, в котором за высокими словами скрывается приложение из 69 вопросов, многие из которых свидетельствуют о непреодолимое желание некоторых предпринимательских структур продолжать бизнес в Крыму в условиях российской оккупации словно ничего не произошло. Складывается впечатление, что кое-кто из крупного бизнеса прилагает виртуозные усилия, чтобы остаться зарабатывать на оккупированном полуострове.

Вместе с тем, «Майдан иностранных дел» вынужден подчеркнуть, что значительную долю ответственности за такие категорически неприемлемые процессы в деловых кругах несут высшие органы государственной власти Украины, которые безответственно медлят с определением принципов государственной политики в отношении Крыма в экономической сфере.

Справка:

Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".