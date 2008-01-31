Жители одного из общежитий Ровно перекрыли трассу Киев-Чоп

В Ровно около ста жителей одного из общежитий на несколько часов перекрыли международную автотрассу Киев-Чоп на околице города, протестуя против попыток владельцев этого общежития выселить их на улицу. Работники ГАИ в это время пропускали транспортные средства в объезд.

Как передает корреспондент УНИАН, утром на автодорогу вышли и взрослые, и дети, невзирая на уговоры представителей местной власти и милиции не делать этого.

Жители общежития, что по улице Видинской, 10, рассказали журналистам, что когда-то его приватизировали вместе с предприятием "Жилстрой-6" и, фактически, вместе с жителями. А недавно владелец начал продавать комнаты, в которых живут эти люди. Сначала жителям этих комнат предлагали их купить по цене 220 долларов за квадратный метр. Если те отказывались, комнату продавали другим. Так фактически на улице уже очутилась семья с трехлетним ребенком.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник регионального отделения Фонда госимущества Украины Виктор МАТВИЕНКО, судебное дело о правомерности приватизации общежития пошло уже по второму кругу. Решением Ровенского городского суда на имущество наложен арест. Однако владелец общежития не согласен с таким решением и считает, что имеет право продавать комнаты. А несогласным посоветовал искать другое жилье.

По просьбе представителей власти, среди которых был и первый заместитель городского председателя Ровно Алексей ХМИЛЕЦКИЙ, участники пикета еще до обеда согласились разблокировать автодорогу. Впоследствии в мэрии была проведена встреча заинтересованных сторон, договорились образовать комиссию, которая должна найти справедливое решение этого вопроса. Власть пообещала, что больше людей не будут выселять из общежития.