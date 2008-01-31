После приема Украины в ВТО производители сахара, молока, овощей станут ”зоной риска”

После вступления Украины во Всемирную торговую организацию в первую очередь могут пострадать сахарная и молочная отрасли, а также производство овощей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Безусловно, есть риски для некоторых отраслей», - сказал Ю.МЕЛЬНИК, отвечая на вопрос, как отразится вступление в ВТО на аграрном секторе страны. По его словам, больше всего могут пострадать сахарная, молочная отрасли и производство овощей, поскольку они базируются на очень мелких хозяйствах, которые не могут полностью соответствовать показателям качества и выдвигаемым стандартам. При этом министр отметил, что вступление Украины в ВТО - это большой шанс для страны играть на мировых рынках, которые в последнее время по некоторым позициям стали дефицитными.

Ю.МЕЛЬНИК добавил, что при вступлении Украины в ВТО «особых скидок нам никто делать не будет». По его словам, к двум основным требованиям относятся безопасность продукции и ее конкурентоспособность. Их выполнение позволит Украине успешно конкурировать на мировых рынках, убежден министр агрополитики.

По его словам, Украина за счет наиболее востребованной на мировых рынках продукции при соответствующей умной, взвешенной государственной политике сможет подтягивать проблемные отрасли.

Справка УНИАН. 16 января этого года Украина и ЕС достигли компромисса в вопросе экспортных пошлин, который снял последнее препятствие на пути Украины к ВТО. 25 января Рабочая группа по вступлению Украины в ВТО утвердила отчет Украины по вступлению в эту организацию.

Украина ожидает, что решение о ее присоединении к ВТО может быть принято 5-6 февраля на заседании Генерального совета ВТО.