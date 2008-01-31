Защитики прав малого и среднего бизнеса объединились в союз

В Украине создана Всеукраинская общественная организация «Союз защиты прав субъектов предпринимательства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на презентации ВОО «Союз защиты прав субъектов предпринимательства» почетный президент организации Виталий ЧУДНОВСКИЙ.

По его словам, главной задачей организации будет защита малого и среднего бизнеса.

Председателем союза избран Владимир ДОБРОСКОК, который отметил, что «Союз защиты прав субъектов предпринимательства» будет предоставлять юридическую помощь предприятиям малого и среднего бизнеса и сотрудничать с органами власти. Основное внимание будет уделяться работе на региональном уровне, а также взаимодействию с отраслевыми и другими ассоциациями.

По словам В.ДОБРОСКОКА, на сегодняшний день более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства выявили желание работать с союзом.

В ходе презентации было озвучено обращение союза к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с тем, чтобы правительство поддержало общественные организации в разработке механизмов общественной защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности.