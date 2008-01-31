Одесская мэрия намерена убрать игровые автоматы с улиц

Одесская мэрия намерена проверить, перепрофилировать и демонтировать некапитальные пункты игорного бизнеса с целью предупреждения вовлечения несовершеннолетних лиц в участие в азартных играх.

С этой целью, сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации, будет проведено «инвентаризацию существующих объектов, в которых осуществляется хозяйственная деятельность игорного бизнеса».

Рабочей группе горсовета в составе специалистов управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей и райадминистраций предстоит определить «возможности перепрофилирования некапитальных пунктов мелкорозничной торговой сети, в которых ведется игорный бизнес».

Кроме того, решено организовать мониторинг количества игровых автоматов на соответствие приобретенных патентов, а в случае отсутствия патентов направлять эту информацию в налоговые органы для соответствующего реагирования.

До 15 мая рабочей группе надлежит предоставить руководству горсовета конкретные предложения о возможностях перепрофилирования таких объектов игорного бизнеса.