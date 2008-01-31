Тимошенко: есть шанс решить проблему коррупции и чиновничьей тирании

19:07, 31 января 2008
Общество
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Премьер предлагает звонить в Кабмин

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО просит предпринимателей сообщать о фактах произвола чиновников.

Об этом говорится в ее обращении к членам Всеукраинской общественной организации „Союз защиты прав субъектов предпринимательства”, которое сегодня зачитал на презентации этой организации Почетный президент Союза, народный депутат от БЮТ Виталий ЧУДНОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в обращении Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Кабинет Министров начал выполнение новой программы становления честного предпринимательства без коррупции, бюрократии и чиновничьих преград.

„Сегодня есть шанс решить проблему коррупции и чиновничьей тирании. Для этого при Кабинете Министров начинает действовать горячая телефонная линия”, - говорится в письме.

Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, на веб-портале Кабмина размещена таблица борьбы с коррупцией, которая разработана вместе с Европейской бизнес ассоциацией. Эта таблица поможет в формировании работы правительства.

„Вместе с вами буду заполнять каждую клетку таблицы вплоть до того времени, пока не исчезнет последнее препятствие для ведения честной предпринимательской деятельности”, - отметила глава правительства.

В свою очередь председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константин ВАЩЕНКО также поддержал создание Союза и пригласил председателя правления и членов Общественного объединения войти в общественную коллегию, созданную при комитете.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская общественная организация „Союз защиты прав субъектов предпринимательства” создана с целью улучшения взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса.

Основными задачами общественной организации является представительство интересов членов Союза перед органами государственной власти Украины (как центральными, так и региональными), содействие развитию предпринимательства, обеспечение общественного контроля за процессами приобретения и реализации прав на землю, а также обеспечение общественного контроля за процессами приватизации государственного и коммунального имущества.

Союз защиты прав субъектов предпринимательства является неприбыльным. Организация объединяет граждан Украины, граждан других государств, лиц без гражданства для реализации задач, предусмотренных уставом.

 

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