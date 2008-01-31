Зарплата шахтеров должна быть 7-10 тысяч гривен

Сегодня на ГП "Львовуголь" находился министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, министр сообщил, что собирается ознакомиться с реальным состоянием угольных предприятий для формирования экономически обоснованных цифр увеличения финансирования угольной отрасли из государственного бюджета.

"Финансирование угольной промышленности в этом году, по сравнению с предыдущим, увеличено только на 335 млн. грн. Этого не достаточно. Нужно увеличить финансирование сферы техники безопасности, технического переоснащения предприятий, научно-исследовательских работ. В целом эта сумма должна составлять в откорректированном бюджете около 2 млрд. грн. Мы осознаем, что это колоссальная цифра, но будем ее отстаивать", - заявил министр.

В.ПОЛТАВЕЦ назвал приоритетами своей деятельности увеличение добычи угля, повышение его качества и увеличение заработной платы шахтерам.

Министр заявил, что зарплата работников основных горных профессий должна составлять 7-10 тысяч гривен, чтобы “преодолеть нарастающую тенденцию оттока кадров".

Генеральный директор ГП "Львовуголь" Владимир ГАРБУЗЮК сообщил, что бригады шахт ГП “Львовуголь” "Степная", "Возрождение", "Червоноградская", которые в прошлом году выполнили план угледобычи на 120-130%, уже получают зарплату 4-5 тыс. грн.

На ГП "Львовуголь" работает 210 тысяч 677 человек.