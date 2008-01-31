В киевском метро 43-летний мужчина бросился под поезд
17:58, 31 января 2008Общество
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Милиция устанавливает причины
В киевском метрополитене сегодня была совершена попытка самоубийства.
Как сообщается на официальном Интернет-портале КП “Киевский метрополитен”, 31 января в 13.54 под поезд, прибывавший на станцию „Почтовая площадь”, кинулся пассажир. Машинист применил экстренное торможение, предотвратив наезд. Через три минуті невредимого мужчину подняли с путей на платформу, после чего поезд отбыл в направлении станции „Лыбедская”.
Пассажиром, совершившим попытку самоубийства, оказался житель Волынской области, 1965 года рождения. Теперь работники милиции выясняют причины такого поведения гостя столицы.
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