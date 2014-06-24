В Николаеве два университета бесплатно поселяют абитуриентов из Донбасса и Крыма

Николаевский национальный университет им. Сухомлинского и Николаевский национальный аграрный университет готовы предоставить абитуриентам из Донецкой, Луганской областей и АРК Крым бесплатное поселение в общежитиях вузов для прохождения Внешнего независимого оценивания.

Об этом УНИАН сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА в Николаевской области Елена Кабашная. "Поселение в общежития бесплатно на весь период сессии", - отметила Кабашная.

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