В Николаеве два университета бесплатно поселяют абитуриентов из Донбасса и Крыма
10:45, 24 июня 2014Общество
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Николаевский национальный университет им. Сухомлинского и Николаевский национальный аграрный университет готовы предоставить абитуриентам из Донецкой, Луганской областей и АРК Крым бесплатное поселение в общежитиях вузов для прохождения Внешнего независимого оценивания.
Жилье студентам предоставят на период ВНО
Об этом УНИАН сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА в Николаевской области Елена Кабашная.
"Поселение в общежития бесплатно на весь период сессии", - отметила Кабашная.
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